Arcabouço fiscal segue para o Senado sem alterações

Com a votação, o texto foi encaminhado ao Senado, onde será relatado pelo senador Omar Aziz (foto: Jonas Pereira/Agência Senado)

O plenário da Câmara dos Deputados analisou nessa quarta-feira (24/5) quatro destaques (sugestões) apresentados pelo PL ao texto-base do arcabouço fiscal, aprovado nesta terça-feira (23/5), por 372 a 108 votos - com uma abstenção. Com as rejeições, o texto segue sem alterações para ser apreciado pelo Senado.