Três deputados do PL de MG votaram a favor do arcabouço fiscal

Domingos Sávio; Rosângela Reis e Samuel Viana são os parlamentares mineiros do PL que votaram a favor do arcabouço fiscal (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

Três deputados mineiros do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, votaram a favor do texto-base do novo arcabouço fiscal. Ao todo, 30 deputados do PL - de 99 parlamentares - votaram a favor das negras fiscais. De modo geral, o novo arcabouço fiscal foi aprovado com 372 votos favoráveis, 108 votos contrários e uma abstenção. A votação significa uma importante vitória para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).