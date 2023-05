Encontro que selou paz entre Lira e Pacheco teve presença de empresários

440

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e presidente da Câmara, Arthur Lira, voltaram a se alinhar para discutir a agenda econômica do país (foto: Evaristo SA/AFP e Elaine Menke/Câmara dos Deputados)

Um encontro na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), selou a paz entre ele e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na pauta da reunião da última terça-feira (23/5) , estavam discussões sobre os rumos econômicos do país, como o arcabouço fiscal – que foi aprovado horas depois pelos deputados –, a reforma tributária, a taxa de juros atual e as manutenções da Lei do Saneamento e da privatização da Eletrobras.





Além dos líderes do Legislativo, o almoço contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de empresários como Lucas Kallas, da Cedro. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central e alvo de críticas pelo governo, também esteve no local.