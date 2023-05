Nikolas Ferreira critica viagens de Lula; Boulos rebate

440

Deputado Nikolas Ferreira troca farpas com o também deputado federal Guilherme Boulos (foto: Reprodução/TV Câmara ) Os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Guilherme Boulos (Psol-SP) trocaram farpas nesta quarta-feira (24/5) durante sessão na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados após o bolsonarista críticar as viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As provocações continuaram nas redes sociais dos parlamentares,





Boulos havia pedido de forma irônica a adesão do político mineiro a uma moção de apoio ao presidente Lula pelos feitos realizados nos primeiros cinco meses deste terceiro mandato.









Ao que Boulos relembrou o escândalo das joias sauditas que entraram no Brasil de forma ilegal, junto da comissão do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.





O mineiro debochou que é "joia e é tudo legal". As joias, que seriam presentes para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro, avaliadas em R$ 16,5 milhões, foram apreendidas por não terem sido declaradas à Receita Federal. Todo item com valor superior a US$ 1 mil deve ser declarado e taxado pela alfândega.

"Nos primeiros cinco meses de mandato, o presidente Lula já passou mais dias em viagem internacional que os ex-presidentes Bolsonaro, Temer e FHC", afirmou o político mineiro.





Anteriormente, Nikolas Ferreira minimizou e criticou feitos anunciados pelo atual governo.





"Comemorar redução de 13 centavos no botijão de gás é sacanagem. Falar sobre o Mais Médicos que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário é sacanagem. Minha Casa Minha Vida que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos", afirmou o deputado bolsonarista.





Boulos respondeu que não se surpreende com Nikolas falar fake news sobre Mais Médicos e Minha Casa Minha Vida. "O que me surpreende é a cara de pau para falar das viagens do presidente Lula. Bolsonaro ficava viajando de jetski, motociata, pegando joias da Arábia Saudita".





A redução no preço do gás de cozinha, anunciada pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, na verdade foi de R$ 8,97. A queda foi de R$ 108,84 para R$ 99,87. Desde outubro de 2021, é a primeira vez que o custo do botijão fica abaixo de cem.





A redução ocorreu após a estatal abandonar a regra do PPI (Paridade de Preços Internacional), na qual o valor do preço da gasolina era atrelado ao dólar.





Os médicos estrangeiros que trabalharam no programa Mais Médicos tinham os contratos gerenciados pela Organização Pan-Americana da Saúde, sediada em Washington, nos Estados Unidos, e que ficava responsável por repassar o valor pago pelo Ministério da Saúde.