Lula presenteia premiê japonês com Torto Arado e outros livros brasileiros

440

Luiz e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida (foto: Ricardo Stuckert) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presenteou o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, com o livro 'Torto Arado', romance do escritor baiano Itamar Vieira Junior, além de outros livros brasileiros.

"Encontro com o primeiro-ministro do Japão, @fumio_kishida. Agradeci a hospitalidade do povo de Hiroshima. Vamos estreitar as relações entre os nossos países para estabelecer mais diálogos e conexões não apenas do ponto de vista comercial, mas também cultural, político e de ciência e tecnologia. Entreguei a ele alguns livros de autores brasileiros traduzidos para o japonês, incluindo "Torto Arado", de Itamar Vieira Júnior", escreveu Lula.