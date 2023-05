Na Indonésia, Lula conversa sobre meio ambiente e paz com o presidente

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou em Hiroshima, na noite desta sexta-feira (19/5), manhã de sábado pelo horário local, com o presidente da Indonésia, Joko Widodo. O chefe do Executivo está no Japão para participar da cúpula do G7 . Pelo Twitter, Lula afirmou que a conversa tratou de temas ambientais e de paz."Um país de 280 milhões de habitantes e muita coisa em comum com o Brasil. Tivemos uma boa conversa sobre a questão do clima e proteção de florestas e concordamos sobre a importância de um diálogo pela paz no mundo", escreveu.Lula afirmou durante o encontro que países populosos como o Brasil e a Indonésia devem se unir para marcar uma posição de mesma proporção no cenário internacional. guerra na Ucrânia foi outro tema abordado e, segundo o Itamaraty, ambos os países defendem a mesma posição em relação ao conflito. Widodo contou que se encontrou recentemente com Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, para debater segurança alimentar no mundo.O Ministério das Relações Exteriores aponta que há interesse do lado da Indonésia em aumentar as importações brasileiras, em particular de proteína animal.O Brasil não era convidado a participar das reuniões do G7 há 14 anos. O grupo reúne as sete principais economias do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.É comum que outros países sejam convidados e este ano oito estão presentes. Índia, Indonésia, Austrália, Ilhas Cook, Comores, Coréia do Sul, Vietnã e Brasil marcam presença com seus representantes. Mais cedo, Lula se reuniu com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, em sua primeira reunião bilateral da cúpula estendida do G7, e com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.Na agenda de Lula ainda estão previstos encontros com o presidente da França, Emmanuel Macron; o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz; o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh; e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.