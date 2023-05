Mulher de Mauro Cid diz à PF que marido falsificou cartões de vacina

De acordo com a PF, Cid fraudou os cartões de imunização contra a covid-19 para ele e familiares, além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a filha. O objetivo era ingressar nos Estados Unidos com os documentos falsos. Gabriela Cid disse à corporação que usou os documentos, mas que a responsabilidade pela inserção dos dados falsos é do marido.

Bolsonaro negou responsabilidade

O ex-chefe do Planalto afirmou, na quinta-feira (18/5), que “pede a Deus” que Cid “não tenha errado” e que não tem conversado com o ex-ajudante de ordens.

O esquema de inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde para emissão de certificados de vacinação contra a covid-19 foi revelado pela Operação Venire, que teve como desdobramento a prisão de Cid em 3 de maio, por meio de determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.O depoimento de Gabriela foi marcado um dia depois do de Cid. Diferente da esposa, o ex-ajudante de ordens compareceu à PF, mas preferiu manter o silêncio sobre o assunto . O tenente-coronel também foi questionado sobre os atos golpistas de 8 de janeiro e as movimentações financeiras dos antigos ocupantes do Palácio da Alvorada, mas também preferiu não comentar os assuntos.