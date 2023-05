PF indicia ex-presidente e vice da Funai por omissão no caso Bruno e Dom

440

Ex-presidente da Funai Marcelo Augusto Xavier da Silva foi indiciado pela PF por omissão na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips (foto: Valter Campanato/Agência Brasil) O ex-presidente da Fundação Nacional do Índio Marcelo Augusto Xavier da Silva e o ex-vice-presidente e coordenador geral de monitoramento territorial, Alcir Amaral Teixeira, foram indiciados nesta sexta-feira (19/5) pela Polícia Federal por omissão nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.





Eles haviam sido reiteradamente alertados dos riscos de segurança no Vale do Javari, principalmente após a execução do funcionário da Funai Maxciel Pereira dos Santos, em Tabatinga, no Amazonas, em setembro de 2019, afirmou a PF, de acordo com informações da GloboNews.









"'Visto os ataques à BAPE Ituí (base da Funai) e a execução de Maxciel e, considerando ainda a região onde residimos [de fronteira], a Presidência da Funai assume que nós, servidores, não corremos risco de vida?', ao que o Presidente Substituto respondeu afirmando não haver convicção de que existam de fato riscos a estes servidores", relata a ata da reunião dos integrantes da Funai.

Ao ser informados dos riscos, Marcelo e Alcir, deveriam ter informado à Polícia Federal, Ibama e os órgãos de fiscalização para que as ameaças fossem apuradas.





Bruno e Dom foram assassinados em 5 de junho durante uma expedição pelo Vale do Javari, segunda maior terra indígena do Brasil.





Os corpos dos dois foram encontrados com marcas de tiros, esquartejados, queimados e enterrados.





Quatro pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no caso. Amarildo da Costa Oliveira, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima são suspeitos de terem cometido o crime.





A Polícia Federal também prendeu Rubén Dario da Silva Vilar por "indícios veementes" dele ser o mandante dos crimes.