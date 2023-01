Bruno e Dom: PF conclui que 'Colômbia' foi mandante do assassinato

VS

Indigenista brasileiro e jornalista britânico foram assassinados enquanto trabalhavam no Amazonas. Crime mobilizou comunidades da região na busca por justiça (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

A Polícia Federal no Amazonas afirmou na tarde desta segunda-feira (23) que os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, em 5 de junho de 2022, tiveram um mandante.





Segundo o ex-superintendente da PF Eduardo Fontes, que esteve no cargo durante a maior parte das investigações, o caso está 90% concluído e há "indícios veementes" de que Ruben Dario da Silva Villar, o Colômbia, é mandante dos crimes.



Villar é suspeito de liderar uma organização criminosa de pesca ilegal na região da Terra Indígena Vale do Javari, na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia.



Os executores foram Amarildo Oliveira, o Pelado; seu irmão Oseney de Oliveira, o Dos Santos; e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, conforme denúncia do MPF (Ministério Público Federal).



Uma quarta pessoa participou de forma mais direta do crime, segundo a PF.