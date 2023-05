Michelle Bolsonaro: Janja nos acusou só para comprar móveis sem licitação

440

Michele diz que Janja acusou casal Bolsonaro de roubo para poder comprar móveis novos (foto: Reprodução/Globo News) A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) declarou em entrevista que a atual primeira-dama Janja Lula da Silva acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de roubar a mobília do Palácio da Alvorada com o pretexto para poder “comprar móveis novos sem licitação”.









Lula (PT) e Janja ocuparam a residência oficial da Presidência no dia 6 de fevereiro deste ano. Segundo despacho do TCU (Tribunal de Contas da União), o casal gastou R$ 379.428 em 11 móveis, incluindo um sofá reclinável no valor de R$ 65.140 e uma cama de R$ 42.230.

Relatos de mau uso

Em janeiro, a atual primeira-dama recebeu uma equipe da Globo no palácio da Alvorada para mostrar o estado dos móveis e estruturas deixados pelo governo Bolsonaro, acusando o ex-presidente e sua mulher de danificar os móveis e estruturas da residência.



Em janeiro, Janja recebeu equipe da Globo para mostrar estado do Palácio da Alvorada (foto: Reprodução/Redes sociais)



Entre as peças danificadas havia uma poltrona rasgada, uma mesa com a quina lascada, piso desgastado e com tábuas soltas, tapetes puídos, infiltração no teto, além de obras de arte, móveis e peças que foram retiradas do local.

Manutenções

Segundo apuração do site Poder360, reparos no Palácio da Alvorada são comuns quando há troca de presidência. Em 1994, o então presidente Itamar Franco determinou reformas nas partes elétrica e hidráulica, além de mandar pintar as principais áreas.





Em 2004, durante o 1º ano de governo Lula, foi determinado a instalação de ar condicionado, recuperação de pisos, reforma de copas e banheiros, pintura, impermeabilização e modernização dos elevadores.



Já em 2017, no governo de Michel Temer, móveis foram substituídos e uma tela de proteção foi instalada na sacada do 1º andar por causa do filho, na época com 8 anos.