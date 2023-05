Deputado exalta luta do avô na 2ª Guerra contra 'russos comunistas'

“Meu avô, aos 20 anos de idade, lutou em uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunismo. Hoje, como deputado federal, ao lado de meus irmãos, luto contra a instalação de um regime comunista no Brasil”, continuou.





Deputado foi a tribuna celebrar suas origens Ucrânianas (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) O parlamentar, então, criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por sua política de armas, além de afirmar que ele apoia o “ditador Vladimir Putin”, lembrando da invasão da Ucrânia no início de 2022. “A história é implacável. Hoje um ministro comunista desarma a população, um presidente ‘descondenado’ declara apoio a Putin, que causou uma guerra com milhares de vítimas”, disse.





Bilynskj ainda pediu para que os apoiadores não desistam de “lutar pela liberdade” e não temam “ditadores”. “Contem conosco, pois está no nosso sangue destruir o comunismo”, completou.

Segunda Guerra

A Segunda Guerra Mundial teve início em 1939, com a invasão da Polônia pelo exército da Alemanhã Nazista, durando até 1945, com o ataque dos Estados Unidos com bombas atomicas em Hiroshima e Nagasaki.





O confronto principal se deu entre o grupo dos Aliados, formando por Reino Unido, União Soviética (URSS) e Estados Unidos, contra o grupo do Eixo - Alemanhã Nazista, Japão e Itália.