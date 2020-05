Polícia investiga morte de modelo em apartamento de delegado em São Paulo

(foto: Reprodução) modelo Priscila Delgado de Barrios, de 27 anos, no apartamento do delegado Paulo Bilynskyj, de 33 anos, nessa quarta-feira (20/5). O 1° Distrito Policial de São Bernardo do Campo e a corregedoria da Polícia Civil de São Paulo investigam a morte a tiros daPriscila Delgado de Barrios, de 27 anos, no apartamento do delegado Paulo Bilynskyj, de 33 anos, nessa quarta-feira (20/5).





Segundo a versão de Bilynskyj, eles seriam namorados e a modelo não gostou de mensagens que encontrou no telefone dele. Priscila então pegou uma arma e disparou seis vezes contra o delegado. Em seguida, ela se trancou no banheiro e se matou com um tiro no peito.









Famoso nas redes sociais por defender o armamento para proteção, o delegado também é instrutor de tiros e professor em uma escola de cursos preparatórios para concursos das forças de segurança.

Feminicídio não é descartado





A investigação segue a versão apresentada por Bilynskyj, mas o crime de feminicídio não foi descartado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que diligências estão em andamento e que as equipes analisam imagens e ouvem testemunhas.