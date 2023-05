CGU retira 252 sigilos impostos pelo governo de Bolsonaro

No evento comemorativo pelos 11 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação (LAI), na qual foram assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva três decretos para aumentar a transparência nas informações sobre o poder público, o ministro Vinícius Carvalho, da Controladoria-Geral da República, anunciou que a CGU revisou 252 sigilos impostos pelo governo Bolsonaro. Conforme disse, a maioria dos segredos foi derrubada e as informações, que foram requeridas com base na LAI, entregues a quem as solicitou.

"Vimos, recentemente, o que uma cultura de sigilo pode gerar de impacto negativo para a sociedade. Graças a uma agenda de transparência, hoje a gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou de forma completamente desproporcional na Região Nordeste, no segundo turno das eleições", ressaltou Carvalho, no seminário "Transparência e Acesso à Informação: Desafios para uma nova Década", sobre os 11 anos da LAI.

Os decretos assinados por Lula visam ampliar e fortalecer a transparência e o acesso às informações públicas por meio da CGU. Ele comparou a negativa do governo anterior em permitir acesso às informações, com base na LAI, a um "estupro" da própria lei.



"Não poderia faltar num ato que a gente vem reforçar e defender uma criança de apenas 11 anos, que é a LAI, que foi estuprada há pouco tempo, e que nós estamos, hoje, recuperando para que o povo brasileiro veja essa criança se transformar em adulto", criticou o presidente, sem citar o nome do antecessor.



Lula disse, ainda, que "agentes públicos eram constrangidos para não relatarem o que ocorria" e lembrou que "até a página oficial da internet com os dados da covid foi mudada para dificultar o acompanhamento pela população".