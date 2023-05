Aihara sobre cassação de Deltan: 'Injusta e imoral'

440

O deputado federal Pedro Aihara (Patriota-MG) disse que a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) é "injusta e imoral". O parlamentar mineiro se posicionou em defesa do ex-procurador e disse que a ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) "enfraquece a democracia".









Aihara ainda alega que, gostando ou não de Dallagnol, ele foi escolhido por mais de 300 mil pessoas para ser o representante de uma parte da população.





"Quando a gente toma uma medida que é atípica, imoral, que é injusta, a gente não só enfraquece o próprio mandato e a ideia de representatividade de eleitores, mas como todo o parlamento e como a própria democracia", destacou.

Pedro Aihara achou injusta a cassação de Pedro Aihara pelo TSE (foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados )

Decepção dos eleitores





O posicionamento do parlamentar mineiro não foi bem aprovado pelos seus eleitores. Em uma publicação nas redes sociais, os seus seguidores reprovaram as falas do deputado. Alguns chegaram a dizer que se arrependeram do voto e perderam a admiração por Aihara.





"Pedro não me faz arrepender do meu voto", comentou uma usuária. "Meu irmão, vc é ficha limpa e ganhou notoriedade a brilhantes serviços públicos prestados à sociedade. Não se envolva com defesa de gente que chegou ao poder de maneira ilícita não. Acho que não foi por isso que votamos em você não. Tú não é advogado e o TSE está aí pra isso", comentou outro.





"Desculpa Pedro, mas falar que a cassação dele foi injusta aí já é demais"; "Injusta? Cassado por unanimidade . Respeite a justiça deputado"; "Deputado, o senhor é mais inteligente que isso, com todo respeito", pontuaram outros usuários.





"Te admirava muito, por todo trabalho feito em Minas... mas depois desse relato, fiquei decepcionada".