Lula e Mauro Vieira embarcam para cúpula do G7 na quarta-feira (17/5)

Chanceler brasileiro já realizou 55 encontros bilaterais com chanceleres de 54 países (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

É a primeira vez que o Brasil volta a ser convidado para o encontro desde 2009. Durante os dois primeiros mandatos de Lula, o país participou das reuniões do G7 entre 2003 e 2009. O primeiro encontro bilateral do presidente brasileiro será com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, de acordo com o Itamaraty.









Para o encontro do G7, o presidente Lula pretende se opor às tentativas de endurecimento do tom contra a Rússia. A chancelaria negocia para que o texto conjunto que será assinado pelos países convidados para que a linguagem esteja em linha com o discurso do governo brasileiro, de acordo com o embaixador Mauricio Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores.

"Como é uma declaração sobre segurança alimentar e há efeitos do conflito na Ucrânia sobre acesso a alimentos e nós sabemos disso, uma referência inicial deverá ser feita ao conflito na Ucrânia. E, naturalmente, o governo brasileiro negocia essa linguagem para que seja compatível com a linguagem que o Brasil tem usado sobre o tema, inclusive tem defendido na negociação de resoluções em diversas instâncias internacionais, como a própria ONU", disse Lyrio, nesta segunda-feira (15/5), ao apresentar os primeiros detalhes da agenda de Lula no Japão. O documento dos países convidados é diferente do documento dos países membros do bloco.







Leia: Ucrânia e tensões no setor bancário no foco da reunião de ministros das Finanças do G7 no Japão A Rússia não faz mais parte do bloco que havia se tornado G8, mas que voltou à sua formação original, em 2014. O país governado por Vladimir Putin foi excluído do grupo após a invasão da Crimeia pelos russos. Além do Brasil, foram convidados os chefes de governo de Austrália, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Vietnã, Comores e Ilhas Cook.

De acordo com a chancelaria, o presidente brasileiro pretende levar sua proposta de mediação, por parte de países amigos, de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, além de abordar a sustentabilidade, uma pauta da política externa brasileira, segundo o Itamaraty. Lula também tem cobrado, sempre que pode, da ajuda financeira de US$ 100 bilhões para proteção ambiental. Encontros bilaterais A princípio, além de Kishida, Lula terá outros encontros bilaterais em paralelo à cúpula do G7. Ele terá sua primeira reunião bilateral com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com o presidente da Indonésia, Joko Widodo.

A Índia preside o G20 – grupo das 19 maiores econômicas desenvolvidas e emergentes do planeta, mais a União Europeia – neste ano, e o Brasil assumirá o posto, em 2024. A cúpula do G20 no Brasil ocorrerá na segunda quinzena de novembro do próximo ano no Rio de Janeiro.

Em agosto, o Brasil deverá realizar em Belém do Pará uma cúpula dos países amazônicos. De acordo com o Itamaraty, é esperada a confirmação da presença do presidente da França, Emmanuel Macron, pois o país europeu ainda tem uma colônia na região, a Guiana Francesa. Acordo UE-Mercosul



Leia: O que é o acordo Mercosul-UE e por que Brasil quer ajuda da Espanha

De acordo com fontes do Itamaraty, essa carta adicional sobre meio ambiente, apresentada há um mês e meio, reabre condições mais duras para o Brasil, principalmente, porque é o único país amazônico do bloco sul-americano. “O governo ainda está avaliando os impactos do acordo negociado, mas, do jeito que estão as condições da carta lateral, será impossível chegar a um acordo”, disse uma fonte do governo.

Em audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, na semana passada, o ministro Mauro Vieira, chamou as exigências europeias de “leoninas”. “É impressionante, porque há cláusulas muito complexas. A questão da lei de desflorestamento na Europa é muito complexa, pode afetar as exportações com possibilidade, inclusive, de retaliações, sem uma entidade que julgue e determine. Quer dizer, quem é que vai determinar, a União Europeia? Não tem mais floresta para desmatar lá (deveriam ter preservado), mas as nossas estão, e nosso compromisso é preservá-las”, disse o ministro aos senadores. O governo brasileiro, em parceria com os demais países do Mercosul, estão avaliando a carta lateral de meio ambiente do acordo de livre comércio União Europeia-Mercosul, cuja proposta ainda precisa ser aprovada pelos parlamentos dos países membros dos dois blocos.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, embarca com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na próxima quarta-feira (17/5), para participar do encontro de cúpula do G7 – grupo das sete economias mais industrializadas do planeta: Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Itália e Canadá –, em Hiroshima, Japão, que ocorre entre os dias 20 e 21 deste mês. A previsão de chegada ao país asiático da comitiva presidencial, que ainda está sendo fechada, é na manhã de sexta-feira (19/5).