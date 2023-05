Câmara de BH corre para aumentar número de vereadores antes do Censo

Proposta de Emenda à Lei Orgânica 7/2023 deve ser votada em Plenário nesta segunda-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Duas semanas depois de aprovar o aumento do número de vereadores de Belo Horizonte em primeiro turno, por unanimidade, a Câmara Municipal corre para aprovar o projeto em segundo turno nesta segunda-feira (15/5), antes do resultado definitivo do Censo 2022 do IBGE, que deve ser divulgado em junho, e pode tornar a decisão ilegal.

A Proposta de Emenda à Lei Orgânica 7/2023, que dispõe sobre o aumento de parlamentares de 41 para 43 na capital mineira, é o primeiro item na pauta da reunião em Plenário, prevista para começar às 14h30.

Como mostrou ono começo do mês, a nova artimanha do Poder Legislativo usa um cálculo estimado, de 2021, para fugir da prévia do Censo de 2022, divulgada pelo IBGE em 25 de dezembro que aponta para uma população de 2.392.678 em Belo Horizonte.

Este número manteria o plenário municipal da capital mineira na faixa constitucional máxima de 41 vereadores já que para ampliar o número de cadeiras, a população da cidade teria de estar entre mais de 2,4 milhões e 3 milhões.