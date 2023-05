Jovem chama Moro de 'ladrão', toma tapa e reclama: 'Não toca em mim'

Em 2021, o plenário do STF decidiu tornar Moro suspeito pela condenação do presidente Lula (foto: Reprodução/Twitter/@EnricoMinakawa)

O jovem Enrico Minakawa de Mattos publicou um vídeo com o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), no qual questiona o ex-juiz. Na sequência, ele toma um tapa de leve do parlamentar e responde: "Não toca em mim, senhor. Por favor".

"Estamos aqui com nosso senador Sergio Moro do Paraná. E eu gostaria de perguntar para o senhor: Como é ser considerado um juiz ladrão pelo Supremo Tribunal Federal (STF)?", disse Enrico.Na sua página no Twitter, Mattos se identifica como estudante, filiado ao Partido dos Trabalhadores e ex-vereador da Câmara Jovem de Santos (SP).

Prezados amigos, fiz uma perguntinha para o Moro na 5ª feira, mas acho q ele não gostou. pic.twitter.com/d0V3jEGGWI %u2014 Enrico Minakawa de Mattos (@EnricoMinakawa) May 14, 2023

Em 2021, o plenário do STF decidiu, por sete votos a quatro, tornar Moro suspeito pela condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do triplex do Guarujá. Com isso, todas as medidas tomadas pelo ex-juiz no caso foram anuladas.