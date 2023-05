'Bolsonaro preso': Fã do Foo Fighters desconcerta repórter da Globo

O vídeo de uma fã da banda Foo Fighters comentando a Operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viralizou nas redes sociais nessa quinta-feira (4/5).Durante uma entrevista ao vivo no jornal Meio Dia Paraná, da RPC, afiliada da Globo, a jovem Rafaela comemorou a compra de ingressos para o show da banda, que acontecerá em Curitiba, e também as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O repórter Murilo Souza ficou surpreso com a resposta de Rafaela, tentou demonstrar naturalidade e seguiu com a reportagem, mostrando a movimentação na fila para a aquisição dos ingressos.

Veja o momento

Apresentação da banda está prevista para dia 7 de setembro, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

A PF apura se os dados de cartão de vacinação do ex-presidente e de sua filha, Laura Bolsonaro, de 12 anos, foram alterados . Investigações da corporação indicam que os dados falsos foram incluídos nos sistemas do Ministério da Saúde, com o auxílio de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente