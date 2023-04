CPI no DF aprova requerimento para convocar o general Gonçalves Dias

General se demitiu da chefia do GSI após aparecer em vídeos durante ataques de 8 de janeiro (foto: José Cruz/Agência Brasil)

Além do trio de generais, os distritais também aprovaram o requerimento da ex-subsecretária de Inteligência Marília Ferreira Alencar. Ela se tornou investigada no processo do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no 2° turno das eleições presidenciais em 2022. À época, Marília fazia parte da equipe do Ministério da Justiça, comandado por Anderson Torres. Por isso, os distritais entenderam a necessidade de ouvir, novamente, a ex-gestora da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

CPI

Os deputados distritais ouvem, nesta quinta-feira (27/4), a coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e subsecretária de Operações da SSP, Cíntia Queiroz. Ela está sendo questionada pela atuação da pasta durante os atos de invasão aos prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro.



Cíntia foi responsável pela elaboração do Protocolo de Ações Integradas (PAI) dos atos daquele fim de semana. Em depoimentos anteriores, ela foi citada por não ter convidado para a elaboração do plano a pasta de inteligência da SSP.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, na manhã desta quinta-feira (27/4), requerimentos que convocam os generais Gonçalves Dias e Gustavo Henrique Dutra.Os parlamentares aprovaram os requerimentos por unanimidade. Os distritais também aprovaram a convocação do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno. Inicialmente, Heleno foi convidado por um erro na apresentação e aprovação do pedido, há duas semanas.