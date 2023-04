Saiba quanto custa a gravata comprada por Janja em Portugal

Começando o dia de trabalho aqui em Portugal todo lindo de gravata nova! #quemamacuida %uD83D%uDE0D%u2764%uFE0F pic.twitter.com/pJ04XSckE5 %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 22, 2023 A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, mais conhecida pelo apelido de Janja, foi nessa sexta-feira (21/4), durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Portugal, numa boutique da grife italiana Ermenegildo Zegna em Lisboa.

No local, ela comprou uma gravata para o presidente, avaliada no site da marca em 195 euros, aproximadamente mil reais. O preço na loja física pode ser diferente do praticado online.









O presidente Lula ficará no país de Camões até o dia 25, quando irá para Madri, capital da Espanha. Lá ele deve se reunir com autoridades, como o presidente Pedro Sánchez, deixando a Europa no dia 26.