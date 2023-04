Lula pede ao colega português que não nade no Lago Paranoá: 'Tem jacaré'

Rebelo de Sousa é um nadador exímio e é visto com frequência nadando nas praias portuguesas, muito geladas (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recomendou ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que, por segurança, não nade novamente no Lago Paranoá, porque há jacarés por ali.O brasileiro relatou que, quando soube que o colega mergulhou no lago, ficou preocupado. “O presidente Rebelo esteve na minha posse e foi nadar no Paranoá . Uma semana depois, descobriram um jacaré por lá”, contou, ladeado pelo português, que caiu na gargalhada. Os dois falavam sobre as relações entre os dois países.