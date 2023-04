Janja mostra gravata que comprou em loja de luxo para Lula

Lula com sua nova gravata da grife Zegna (foto: Redes Sociais/Reprodução)



A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, mostrou em suas redes sociais a gravata que comprou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na loja da grife masculina Zegna, em Lisboa, Portugal, na sexta-feira (21/4). Ela está acompanhando o presidente em sua primeira viagem oficial à Europa no terceiro mandato e foi alvo de críticas nas redes sociais.





Em seu perfil no Twitter, Janja publicou uma foto do presidente com a gravata azul-escuro com listras cinza, preto e branco. “Começando o dia de trabalho aqui em Portugal todo lindo de gravata nova! #quemamacuida”, escreveu ela na legenda. Confira:





Começando o dia de trabalho aqui em Portugal todo lindo de gravata nova! #quemamacuida %uD83D%uDE0D%u2764%uFE0F pic.twitter.com/pJ04XSckE5 %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 22, 2023





O vídeo gravado ontem (21/4) que circula na internet mostra a primeira-dama deixando a loja com uma sacola pequena em mãos , acompanhada de seguranças e se recusando a revelar à imprensa o que havia comprado. A loja fica na capital portuguesa, ao lado do hotel em que Lula, Janja e os demais membros da comitiva presidencial estão hospedados.









A Zegna vende casacos que chegam a custar 2.900 euros (cerca de R$ 16 mil) e gravatas a 170 euros (R$ 943). A assessoria de Janja afirmou, no começo da noite de ontem, que a compra não foi feita com o cartão corporativo