Compra de Janja em loja de luxo não foi feita no cartão corporativo

Em visita a Portugal, Janja esteve uma loja da grife masculina Zegna na avenida da Liberdade, uma das principais vias da cidade (foto: Mauro Pimentel/AFP)

A assessoria da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, afirmou, no começo da noite desta sexta-feira (2/4), que a compra realizada por ela em uma loja de luxo em Lisboa não foi realizada com uso do cartão corporativo. Questionada mais cedo sobre o caso, a equipe de Janja tinha dito não ter essa informação.A primeira-dama foi até uma loja de luxo na capital portuguesa durante viagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela realizou a compra de uma gravata para o chefe do Executivo . A escolha da loja se deu por conta da proximidade do hotel em que a comitiva brasileira está hospedada.Lula se encontra neste sábado (22) com o presidente português. É a primeira viagem dele à Europa desde que assumiu o cargo, em janeiro. A viagem do presidente ocorre em um momento de grande repercussão das declarações dele sobre a guerra na Ucrânia. Lula chegou a dizer que os Estados Unidos precisam parar de incitar o confronto com a Rússia e passar a pensar em acordo de paz. Ao mesmo tempo, indicou que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski também tem responsabilidade no conflito.Durante a viagem, Lula pretende firmar pelo menos 13 acordos que envolvem áreas de aeronáutica, educação, turismo e energia. Dados do Ministério do Desenvolvimento revelam que o comércio bilateral Brasil-Portugal em 2022 atingiu a marca de US$ 5,3 bilhões, o que representa crescimento de 50,8% em relação a 2021.