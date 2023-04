Novo pede à PGR que Dias seja investigado criminalmente por prevaricação

Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) (foto: RICARDO STUCKERT) O partido Novo encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido de um processo criminal contra Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), por prevaricação. Segundo a legenda, o ex-chefe da pasta se omitiu "do seu dever de adotar providência necessária para a salvaguarda e a proteção do Palácio do Planalto".









Segundo o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, o ex-ministro "permitiu que danos fossem cometidos contra o Palácio quando poderia ter adotado diversas medidas para mitigá-los ou atenuá-los, através da adoção de medidas de proteção a serem realizadas por militares".

Depoimento à PF

O ex-ministro-chefe do GSI prestou depoimento à Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (21), em Brasília. Ele chegou à sede da corporação por volta das 9h e entrou pela garagem do prédio. A oitiva demorou mais de quatro horas.

Dias foi ouvido no âmbito inquérito que investiga os atentados que ocorreram em Brasília no 8 de janeiro, quando extremistas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-ministro apareceu em imagens de câmeras de segurança dentro do palácio no dia dos ataques.