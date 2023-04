Após Conde de Bolsonaro, autor cria Baronesa Van Hattem: 'Odeia bastante'

Samir Machado de Machado: inspiração em personagens reais da política brasileira (foto: Reprodução/Youtube) Primeiro, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Agora, é a vez de o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) servir de inspiração para um personagem do escritor gaúcho Samir Machado de Machado, que está lançando o livro "O crime do bom nazista". A trama policial é ambientada em um dirigível vindo da Alemanha do Terceiro Reich, e conta com a presença da Baronesa Van Hattem na lista de passageiros.





"Eu precisava de nomes alemães, e 'Hattem' me lembra hate, 'ódio' em inglês. E, bem... a baronesa Van Hattem odeia bastante gente no livro. Não acompanho a carreira do político em questão, ele não me parece muito relevante no momento, para além do anedótico", detalhou Machado, em entrevista ao Estado de Minas.





10:26 - 26/02/2019 Marcel van Hattem aponta falta de diálogo entre Executivo e Legislativo Outros fatos ocorridos nos últimos anos no Brasil, inclusive, também surgem na trama, como "um governo que pretendia fundir seu partido à identidade nacional", "a arte precisa ser heroica, imperativa, vinculada às aspirações do povo, ou então não será nada" e "empresários generosos nas doações de campanha para o Führer". Para Machado, é evidente a semelhança entre o nazismo e o bolsonarismo. "Ambos são movimentos políticos baseados no discurso de ódio e violência, cuja solução para tudo sempre parte da eliminação física do que consideram indesejável à sociedade, e não faltam pesquisadores sobre o holocausto que apontem isso. E também não é como se o próprio bolsonarismo não tivesse passado os últimos quatro anos se associando ao nazismo, por vezes de modo explícito", afirmou.





(foto: Todavia) Já no livro "Homens elegantes", de 2016, foi o Conde de Bolsonaro que deu as caras nas páginas do escritor. "Escrevi 'Homens elegantes' entre 2013 e 2015, e como o protagonista era gay, precisava de um antagonista cujo nome remetesse imediatamente à homofobia, preconceito e ódio, posição que Bolsonaro parecia se alegrar em ocupar. Ele era apenas o ponto mais visível de discursos homofóbicos que vinham sendo normalizados, inclusive na imprensa - basta lembrar a infame coluna de J. R. Guzzo comparando homossexuais a cabras, publicada na revista 'Veja'", disse Machado.