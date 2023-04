Em Portugal, Lula defende realização da COP 30 no Pará

Durante entrevista coletiva em Portugal, presidente brasileiro destacou papel dos governantes em conter cenário de mudanças climáticas (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) no estado do Pará durante entrevista coletiva concedida neste sábado (22/4), em Lisboa. Ao lado do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, o brasileiro dedicou parte de seu pronunciamento inicial para falar sobre compromissos ambientais.









“Estamos reivindicando fazer a COP 30 no Brasil, no estado do Pará. Um estado amazônico para que as pessoas possam ver a Amazônia. Mas se você não tiver uma governança forte para se exigir o cumprimento das decisões, a gente vai nas reuniões, toma decisões e no ano seguinte faz outras reuniões, toma mais decisões e no ano seguinte a mesma coisa e as decisões nunca entram em vigor”, disse em tom crítico ao que considera ineficiência das reuniões internacionais sobre o meio ambiente.





Ao defender uma atuação mais incisiva dos governantes na agenda climática, Lula disse ainda que as resoluções aprovadas em reuniões como o Acordo de Paris, de 2015, e o Protocolo de Kyoto, assinado em 1997, jamais entraram em prática.

.

Belém-PA foi definida ainda na primeira metade de janeiro como a candidata oficial do Brasil para sediar a COP 30. O Pará é governado por Helder Barbalho (MDB), que também preside o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL) e é aliado político do presidente brasileiro.