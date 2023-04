Michelle Bolsonaro gastou R$ 35 mil em enxoval para o Alvorada

Ex-primeira-dama disse que não fez nenhuma licitação para compra de enxovais, no entanto, dados obtidos pelo Portal da Transparência desmentem Michelle (foto: JL/ROSA) Ao contrário do que disse, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) gastou R$ 35,2 mil em roupas de cama e toalhas de banho para o Palácio do Alvorada.

Os dados foram obtidos através do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União (CGU). No último domingo (16/4), Michelle afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais que, durante os quatro anos que viveu no palácio, não fez nenhuma licitação para a compra de enxoval.









Já a segunda compra, feita em dezembro de 2020, custou R$ 20.646,60. Na época, o casal adquiriu novos lençóis, fronhas e toalhas.





Relembre o caso





Michelle disse que os móveis do Palácio da Alvorada que "sumiram" quando ela e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se mudaram da residência oficial, eram de sua casa do Rio de Janeiro.

Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, visitaram o palácio, em janeiro, para conferir a situação do local antes de se mudarem para lá, eles alegaram que alguns móveis não estavam no lugar.

De acordo com Michelle, os móveis da casa dela no Rio de Janeiro foram enviados para o Alvorada no segundo semestre de 2019. Ela alega que substituiu os móveis e, sendo assim, os móveis do palácio foram para o depósito.





"Os móveis estão lá, só que infelizmente os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por quatro anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas para não fazer licitação porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo", disse