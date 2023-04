AGU pede bloqueio de bens de 45 presos pelos atos golpistas

Com mais essa ação movida pela União, a sexta até agora, já são 223 pessoas, três empresas, uma associação e um sindicato formalmente denunciados por participação ou financiamento dos atos antidemocráticos (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou na Justiça com mais uma ação civil pública para cobrar de 45 pessoas o ressarcimento dos danos às sedes dos Três Poderes, nos atos golpistas de 8 de janeiro. A AGU quer que os denunciados sejam condenados a ressarcir os cofres públicos pela depredação da sede do Poder Executivo. Todos foram presos em flagrante no interior do Palácio do Planalto, tiveram a prisão preventiva decretada e são investigados criminalmente pela depredação.