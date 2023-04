Vereador é preso suspeito de chefiar esquema de tráfico e homicídios em MG

Quatro pessoas foram detidas; o nome dos suspeitos não foi divulgado (foto: foto: MPMG/Reprodução)

Um vereador foi preso por envolvimento em esquema de tráfico e homicídios, em Araponga, Zona da Mata mineira, nesta sexta-feira (14/4).

Ele seria líder da organização, investigada pelo Ministério Público Federal (MPF). O MPF contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), durante a operação ‘Sicário’, que cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em três cidades de Minas (Viçosa, Araponga e Sericita).





Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os suspeitos têm envolvimento em inúmeros homicídios qualificados que ocorreram em Araponga.

“O grupo é conhecido pela prática de delitos violentos, inclusive execuções de pessoas", diz o MPMG.

Conforme o promotor de Justiça Breno Costa da Silva Coelho, coordenador do Gaeco, há indícios de que o vereador use outras pessoas para as práticas dos crimes “e ocultação de provas das infrações penais perpetradas, inclusive num contexto semelhante aos delitos de ‘pistolagem’”.

O Estado de Minas não conseguiu falar com o advogado do político suspeito de liderar a facção, porque o nome não foi divulgado. A Câmara Municipal foi questionada, mas até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.