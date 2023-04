PL envia a Lira representação contra deputado por 'importunação sexual'

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) acusou o parlamentar Márcio Jerry (PcdoB-MA) de importunação sexual (foto: Reprodução/Redes sociais) O presidente do PL, Valdemar Costa Neto (SP), encaminhou, nesta quinta-feira (13/4), à Presidência da Câmara dos Deputados, uma representação contra o deputado federal Márcio Jerry (PcdoB-MA) por quebra de decoro parlamentar por “clara prática de importunação sexual” contra a deputada Julia Zanatta (PL-SC). A deputada sustenta que foi assediada pelo deputado maranhense na sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, na última terça-feira (12-4).

A representação será encaminhada ao Conselho de Ética da Casa — que está com suas atividades suspensas desde o ano passado — com pedido de perda do mandato parlamentar por quebra de decoro. Mas não há data para a reativação do conselho, que depende da escolha dos cargos diretivos, como presidente e vice-presidente, o que ainda não ocorreu.

Julia Zanatta comentou o caso pelo Instagram. “Nunca dei liberdade pra esse deputado e nem sabia qual o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim”, escreveu.

Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu LIVRE para chegar por trás de mim.



A sorte que alguém pegou a cena ABSURDA!



Deputado do Partido Comunista do Brasil do estado do Maranhão, Marcio Jerry.



Se fosse uma deputada de... pic.twitter.com/jyD16hSwM1 %u2014 Júlia Zanatta (@apropriajulia) April 12, 2023

Costa Neto comparou o ato ao caso de assédio registrado na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando o então deputado Fernando Cury (União Brasil) foi suspenso por ter tocado a deputada Isa Penna (PcdoB). Cury não foi reeleito e ainda responde a processo na Justiça por importunação sexual.

Marcio Jerry nega a acusação e diz que apenas falou ao ouvido da parlamentar para “respeitar os 40 anos de mandato” da deputada Lídice da Mata (PSD-BA), com a qual Zanatta discutia, após a audiência com Flávio Dino, interrompida por causa da postura dos parlamentares de oposição de impedir a fala do ministro da Justiça.



Leia: Nikolas Ferreira aponta Bruno Engler como candidato do PL à PBH

“Fui vítima de uma fake news muito grave, em que fotografias extraídas de um vídeo foram publicadas pela deputada Zanatta para caracterizar que eu teria cometido assédio”, disse Jerry, logo após a veiculação das fotos nas redes sociais da deputada de oposição.

“Manifesto aqui a minha indignação, deploro muito que tais fatos ocorram. Na sequência disso, de uma mentira, há toda uma corrente bolsonarista me ameaçando. Usando um fato que jamais houve. Vou levar (o caso) a todas as consequências necessárias para que fique esclarecido”, declarou Marcio Jerry.