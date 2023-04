Fuad sobre suspensão de contrato dos ônibus: 'Vai atrapalhar a vida'

Discussão sobre contrato das empresas de ônibus em BH acontece em meio a batalha judicial com a prefeitura pelo aumento da passagem (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Aumento da passagem de ônibus

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, criticou a abertura do processo para suspender o contrato das empresas de ônibus da capital mineira, iniciado nessa quinta-feira (13/4) pela Câmara Municipal. Ele definiu a medida como uma "precipitação inadequada".Para Fuad, a suspensão do contrato pode prejudicar a população. "Querer fazer isso é simplesmente querer atrapalhar a vida da cidade. Se eu parar os ônibus hoje, a cidade para e vou gastar um ano para recuperar os ônibus", afirmou em conversa com a imprensa na manhã desta sexta-feira (14/4).O prefeito também destacou que o tema ainda não está sendo discutido na Justiça. "Estou muito tranquilo com relação a isso, estamos acompanhando. Temos que encontrar soluções calmas e ponderadas, em benefício da cidade e não em interesse pessoal", afirmou Fuad Noman.Nessa quinta-feira (13/4), a Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) tomou a frente e deu início ao processo para revisar o contrato de 2008 da prefeitura de BH com as empresas de ônibus. A medida se baseia em relatórios do Ministério Público de Contas que apontam irregularidades no acordo atual.A reportagem dosolicitou um nota oficial da Câmara Municipal de BH sobre a posição contrária da prefeitura à revisão do contrato e aguarda retorno.A discussão acontece em meio a batalha judicial entre concessionárias e a prefeitura acerca do aumento da passagem dos ônibus em Belo Horizonte Na terça-feira (4/4), uma decisão judicial acatou a pedido do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setra-BH) e determinou que a tarifa aumente 53%, passando de R$ 4,50 para R$ 6,90.O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou um recurso da PBH na última quarta-feira (5/4) e derrubou o aumento.