Janones: 'Tenho evidências para provar que o bolsonarismo é neo-nazismo'

Objetivo da frente parlamentar seria debater e comprovar relação entre bolsonarismo e neo-nazismo (foto: Reprodução/Globoplay/ Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O deputado federal André Janones (Avante) informou que está recolhendo assinaturas para a criação de uma frente parlamentar antifascista. O anúncio foi publicado em sua conta no Twitter, nesta segunda-feira (10/4).

Após começar o mandato de forma mais tímida, o deputado voltou a movimentar as redes fazendo frente a Nikolas Ferreira após episódio da peruca no Dia Internacional da Mulher. Janones é o único parlamentar governista na lista dos mais populares digitalmente divulgada pela Genial/Quaest no início de abril.

Janones se destacou nas eleições de 2022 como apoiador do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e por se destacar nas redes com métodos de confronto antes associados ao bolsonarismo. Ao parlamentar ficou associado o termo cunhado como 'Janonismo Cultural'.