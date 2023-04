Bolsonaro deve ser indiciado por peculato no caso das joias

Bolsonaro afirmou que tentou reaver os itens para evitar um "vexame diplomático (foto: EVARISTO SA / AFP)

Cresce a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser indiciado pelo crime de peculato no caso das joias sauditas de R$ 16 milhões. Segundo informações reveladas pelo blog da jornalista Andréia Sadi, no g1, investigadores da Polícia Federal (PF) acreditam que o depoimento foi insuficiente para mudar o entendimento de que houve crime no episódio.









As joias seriam presente para a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, e foram trazidas ao Brasil em 2021 pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque . Porém, os artigos luxuosos não foram declarados à Receita Federal e ficaram apreendidos no posto da Polícia Federal (PF) no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.





O governo Bolsonaro mobilizou militares das Forças Armadas, a cúpula da Receita e o proprio Bento Albuquerque, para tentar recuperar as pedras preciosas. No entanto, as tentativas foram barradas pelos servidores da Receita.

"Vexame Diplomático"

Em depoimento, na quarta-feira (5/4), Bolsonaro afirmou que só ficou sabendo das joias em dezembro de 2022 , no entanto, a reportagem do “Estadão” mostrou que as tentativas do governo de reaver o pacote retido ocorrem pelo menos desde 2021. Uma dessas tentativas partiu do gabinete presidencial.





Bolsonaro ainda disse que buscou verificar a regularidade dos procedimentos e das normas aplicadas a esse caso, que tinham a finalidade, segundo ele, de evitar o que chamou de um "vexame diplomático" com a Arábia Saudita. Outros pacotes de joias

Pelo menos, outros dois pacotes entraram de forma irregular no Brasil. O segundo continha um relógio com pulseira de couro, um par de abotoaduras, uma caneta rose gold e um anel, todos da marca suíça Chopard.





O terceiro pacote, com um valor aproximado de R$ 500 mil , continha um relógio Rolex de ouro branco e cravejado de diamantes; uma caneta da marca Chopard, prateada e incrustada com pedras preciosas; um par de abotoaduras em ouro branco, com brilhante cravejado no centro e outros diamantes ao redor.





O ex-presidente também recebeu um anel em ouro branco com um diamante no centro e outros em forma de "baguette" ao redor. Outro item dado ao ex-presidente é um 'masbaha', um tipo de rosário árabe, feito de ouro branco e com pingentes cravejados em brilhantes.