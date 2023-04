Fuad nomeia desafetos na Prefeitura de Belo Horizonte

Trocas feitas por Fuad Noman atendem interesses de adversários recentes. Intenção é destrava votação de projetos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A)





Estado de Minas, Fuad foi fiel a si próprio e ficou em silêncio. Quase sempre discreto e tácito, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), fez jus à fama ao usar o “Diário Oficial do Município” (Dom), ontem, na véspera da sexta-feira santa, para exonerar quatro secretários e outros 11 servidores que ocupavam cargos de direção, chefia e gerência. O movimento, no entanto, foi seguido de uma articulação com desafetos recentes que foram nomeados para ocupar parte das vagas. Ao todo, foram 15 exonerações, duas dispensas e nove nomeações. Questionado pela reportagem do, Fuad foi fiel a si próprio e ficou em silêncio.





Por mais surpreendente que seja, a decisão vem ao encontro dos últimos passos do chefe do Executivo, que tem protocolado projetos de interesse de seus adversários políticos, como do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Gabriel Azevedo (sem partido), que para ser eleito líder do Legislativo municipal recebeu o apoio do ex-deputado federal Marcelo Aro (PP), derrotando assim o candidato apoiado por Fuad. O parlamentar, inclusive, já anunciou reiteradamente que vai disputar o cargo de prefeito nas eleições do ano que vem. Aro, por sua vez, foi convidado para integrar a Secretaria de Governo de Romeu Zema (Novo), reeleito no ano passado ao derrotar o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), aliado de Fuad.

No primeiro escalão, foram exonerados os secretários municipais de Educação, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben (a pedido); Desenvolvimento Econômico, Adriano Henrique Fontoura de Faria; Assuntos Institucionais e Comunicação Social, Luiz Henrique Michalick (a pedido); e de Meio Ambiente, Mário de Lacerda Werneck Neto (a pedido). Já os novos secretários são: Charles Martins Diniz (Educação), Claudiney Alves (Assuntos Institucionais e Comunicação), Fernando Campos Motta (Desenvolvimento Econômico) e José Reis Nogueira de Barros (Meio Ambiente). Com as nomeações, Fuad deve conseguir trazer a “Família Aro” para a base de governo e unificar a maioria do parlamento da capital, seja para manter seus adversários por perto, seja para receber apoio nas pautas de interesse da gestão.





“Exerço a presidência do Poder Legislativo e entendo que o prefeito deve compor o governo com quem ele julgar mais adequado para o bem da cidade, enquanto a Câmara Municipal seguirá cumprindo seu papel de forma independente na fiscalização de políticas públicas que atendam a população”, declarou o vereador Azevedo. De acordo com ele, Fuad o escolheu “como opositor a ser temido”.





Servidores





Nos cargos de direção, chefia e gerência, foram exonerados 15 servidores, com as nomeações já sendo feitas. Foram nomeados Adriano Henrique Fontoura de Faria, assessor especial na Secretaria Municipal de Governo; João Batista Bahia Neto, Superintendente de Limpeza Urbana; Laura Andrade Fonseca, para a Diretoria Central de Publicidade e Luiza Hermeto Coutinho Campos na chefia de Gabinete na Secretaria Municipal de Planejamento.