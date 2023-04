Governo terá 90 dias para apresentar medidas contra violência nas escolas

Ministro da Educação fala sobre medidas de segurança em escolas (foto: Reprodução/YouTube TV Brasil)

"Aliás, o que fizemos hoje foi ampliar a participação de instituições e ensino superior. Nós temos casos em nossa universidades brasileiras. Então, primeiro a definição de um calendário, serão reuniões semanais, e reunião mensal com os ministro presentes para tomar pé das decisões", explicou o ministro.





Segundo Camilo Santana, algumas propostas já surgiram neste primeiro encontro e será feito um pedido de recolhimento de dados sobre os casos de violência nas escolas.





"Vamos definir um conjunto de entidades e especialistas que vamos convidar a participar desse processo. Por exemplo, a nível do Ministério da Educação, vamos encomendar um mapeamento sobre violência nas escolas (...). Também vamos ouvir professores, ouvir secretários de Educação e ouvir entidades na área de educação, na área de segurança e na área de direitos humanos", completou.





*Estagiária sob a supervisão de Ândrea Malcher

"A primeira reunião foi hoje, primeiro para definir as equipes de cada Ministério que irão participar, estar à frente. Nós vamos fazer reuniões semanais, com as equipes técnicas, e a gente definiu os responsáveis por cada ministério para estarem a frente dessa discussão. Temos 90 dias para apresentar todo o documento final com a proposta dessa política nacional de enfreamento à violência nas escolas", afirmou Camilo.