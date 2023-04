Com aplausos, Blumenau enterra crianças vítimas de ataque em creche

Os corpos começaram a ser velados por volta das 22h de quarta-feira (foto: ANDERSON COELHO/AFP)

Os corpos das quatro crianças mortas por um homem de 25 anos na creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau (SC), foram enterrados nesta quinta-feira (6/4) sob forte comoção, além de orações e aplausos. Bernardo Cunha Machado, 5, Bernardo Pabst da Cunha, 5, e Larissa Maia Toldo, 7, foram sepultados no Cemitério São José. Já o enterro de Enzo Marchezin Barbosa, 4, ocorreu no cemitério Salto Norte.

Desde o início da noite de quarta-feira (5/4), a despedida das vítimas gerou uma vigília na porta da escola e reuniu familiares e moradores da cidade no velório. O primeiro a ser enterrado foi Bernardo Cunha Machado, filho de uma servidora pública e de um militar da Marinha. Bernardo Pabst da Cunha foi enterrado logo depois, no final da manhã. O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt (Podemos), e o bispo diocesano Rafael Bienarski chegaram ao Cemitério São José por volta das 7h30.

Nesta quinta, as famílias preferiram não falar com a imprensa. Todas as quatro crianças eram filhos únicos dos casais.

Os quatro corpos começaram a ser velados por volta das 22h de quarta. Outras quatro crianças que ficaram feridas com o ataque na creche deixaram o Hospital Santo Antônio e já estão em casa.

"Todas as crianças passaram por exames e avaliação médica. A equipe médica constatou que um dos pacientes apresenta uma lesão na mandíbula, que será tratada ambulatorialmente", informa a nota do hospital. "O sentimento de todos os colaboradores é de missão cumprida no atendimento e acolhimento às crianças e seus familiares", de acordo com o comunicado.