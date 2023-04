Vereador assume secretaria de assuntos institucionais na PBH

Claudiney Dulim foi candidato de Fuad na disputa pela Câmara dos Vereadores (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O prefeito Fuad Noman (PSD) nomeou o vereador Claudiney Alves Dulim (Avante) para chefiar a Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) , nesta quinta-feira (6/4). Claudiney Dulim entra no lugar de Luiz Henrique Michalik, que foi exonerado.









Conhecido como Professor Claudiney Dulim, o vereador foi candidato da prefeitura para assumir a presidência da CMBH, em um processo complexo e uma eleição tumultuada, em dezembro do ano passado. No entanto, Gabriel acabou eleito por 21 votos a 20, e ainda teve apoio de parte da base aliada a Fuad.





Na época das tratativas havia articulações para que Bruno Miranda (PDT) fosse o candidato do prefeito, e até Gabriel despontava como um possível representante da coalizão de Fuad, mas o presidente da câmara acabou indo para o grupo do ex-deputado federal Marcelo Aro (PP), que possui uma influência sobre os vereadores.





No fim, Miranda retirou sua candidatura em prol de Dulim, que afirmou ter se lançado na disputa para defender “o diálogo e a convergência”.

Quem é Claudiney Dulim

Eleito para seu primeiro mandato como vereador em 2020, Claudiney recebeu 4.879 votos para chegar a CMBH. Na época, o advogado e professor de Direito chegou a defender um estudo para “enxugar” o arcabouço de leis da cidade.





Em entrevista ao Estado de Minas ele afirmou que era necessário acabar com leis desnecessárias. “Temos que propor um trabalho incessante da Câmara, por um conjunto de vereadores e a assessoria técnica, para acabar com as leis sem efetividade, sem eficácia e desnecessárias”, disse.





Com 55 anos, Dulim já atuou como despachante, industriário e comerciante até chegar ao serviço público. Sempre ligado aos movimentos de igreja e comunidade, fundou e dirigiu grupos de jovens, associações de bairro, grêmios estudantis e foi líder comunitário.