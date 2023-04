Presidente da Câmara denuncia 'donos laranja' em empresa de ônibus de BH

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), afirmou nesta quarta-feira (5/4) que uma das 40 empresas de ônibus da capital conta com proprietários laranjas e contrata motoristas inexperientes para circular na cidade.

Entrevista contou com participação de outros vereadores e exposição dos processos do Ministério Público de Contas

Em entrevista coletiva, Gabriel afirmou que a fraude consta nos relatórios do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais sobre o atual contrato entre as empresas de ônibus e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O acordo, inclusive, será alvo de rito de anulação na Câmara Municipal