Tebet celebra novo marco fiscal: 'Visão a médio prazo'

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), afirmou, na quinta-feira (30/03), que o novo arcabouço fiscal vai permitir ter uma visão de orçamento a médio prazo. Ela celebrou o fato de que a nova regra fiscal do país oferece pela primeira vez a possibilidade de alocar recursos visando os próximos quatro anos.

“Nós temos que ter esse orçamento numa visão mais a médio prazo, o que este arcabouço vai permitir fazer. A gente ter uma visão de no mínimo quatro anos, à luz do PPA (Plano Plurianual), que vai ser participativo, que é uma determinação do presidente Lula, que nós visitemos todas as capitais, ouçamos a sociedade civil, os conselhos”, disse Tebet durante o evento de apresentação do novo marco fiscal.