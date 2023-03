Novo marco fiscal provoca divergências de avaliações

Ministro Fernando Haddad apresentou a proposta de arcabouço fiscal para o país (foto: SÉRGIO LIMA/AFP)





O Brasil é um país dividido até nas análises econômicas, que deveriam ser baseadas apenas em aspectos técnicos. Exemplo disso foi a repercussão do novo marco fiscal apresentado pelo ministros da Fazenda, Fernando Haddad., e do Orçamento, Simone Tebet (foto) pela Uma ala detestou o que viu. “A conta não fecha”, disse Raphael Figueredo, sócio da casa de análise Eleven Financial e comentarista televisivo da área de finanças. Outra corrente foi na direção oposta. Para Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, o novo arcabouço fiscal é bem-vindo. “Ele [arcabouço] oferece parâmetros saudáveis para a trajetória da dívida pública, e assim determina expectativas positivas aos agentes econômicos e investidores. Ao ser criativa, flexível e simples, a nova regra fiscal representa um avanço. E mantém os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal e do teto de gastos”, disse o executivo em nota. Quem está com a razão? Só o tempo dirá.





No Brasil, 80% dos empregadores sofrem para contratar talentos

Apesar de o desemprego permanecer em níveis altos no Brasil, muitas empresas não conseguem preencher as vagas disponíveis. Uma pesquisa da consultoria ManpowerGroup mostrou que 80% dos empregadores do país têm dificuldade para recrutar funcionários. O motivo é preocupante: a baixa qualificação. Como se sabe, a educação é o único caminho possível para superar a escassez de talentos. Enquanto a qualidade do ensino não melhorar, inúmeras posições continuarão sendo desperdiçadas.





Por que Musk teme o avanço da inteligência artificial?

Um aspecto precisa ser debatido a respeito do manifesto que Elon Musk, dono da Tesla, e Steve Wozniak, cofundador da Apple, entre outros gigantes da economia moderna, divulgaram nesta semana. Entre as surpresas contidas na carta, uma chama atenção: eles defendem um freio no desenvolvimento da inteligência artificial. Não deixa de ser irônico o fato de dois personagens cuja trajetória está ligada à inovação desejarem deter o avanço tecnológico. Convenhamos: isso é impossível.





Crédito vive pior cenário desde 2018

O Brasil vive uma crise de crédito? As opiniões são inconclusivas entre os economistas, mas é inegável que o aperto monetário defendido pelo Banco Central e a desaceleração da atividade econômica afetam diretamente a concessão de empréstimos e financiamentos. Em fevereiro, segundo dados do Banco Central, o saldo de crédito encolheu pelo segundo mês consecutivo – foi a primeira vez que isso ocorreu desde o primeiro bimestre de 2018. Enquanto os juros não caírem, o cenário permanecerá o mesmo.





Rapidinhas

A Braskem investe na ampliação do uso de energia renovável. Nesta semana, a petroquímica assinou um acordo de R$ 2,1 bilhões com a Casa dos Ventos para fornecimento de energia eólica dos complexos Rio do Vento e Umari, no Rio Grande do Norte. No início de 2021, as duas empresas já haviam assinado contratos de parceria.





Tecnologias semelhantes à do ChatGPT, a inteligência artificial que responde perguntas e escreve textos, deverão ter forte impacto na economia mundial. Segundo projeção do banco americano Goldman Sachs, o aumento da produtividade trazido pela inovação aumentará o PIB mundial em 7% em um período de 10 anos.





Os fundos imobiliários (FIIs) negociados na Bolsa de Valores atingiram os preços mais baixos em 5 anos, conforme estudo feito pelo banco Santander. O desconto médio é de 27%, o que pode representar um ponto de entrada para os investidores da modalidade. Em tempo: os FIIs são aplicações voltados para médio e longo prazo.





A inflação chegou aos alimentos que compõem a cesta da Páscoa. Eles estão 14,8% mais caros do que no ano passado, conforme a Associação Paulista de Supermercados (Apas). A data é vital para o setor, perdendo apenas para o Natal em termos de faturamento. Apesar da alta de preços, a entidade prevê um crescimento de 4,5% nas vendas.





R$ 5,856 trilhões

era o valor da dívida pública federal (DPF) em fevereiro, conforme novo relatório divulgado pelo Tesouro Nacional. O número representa um avanço de 1,51% sobre janeiro





“Ao obter o domínio da linguagem, a inteligência artificial está se apoderando da chave-mestra da civilização, dos cofres dos bancos aos santos sepulcros”





Yuval Noah Harari, historiador israelense e autor do best-seller global “Sapiens: Uma Breve História da Humanidade”