Lula diz que governo fará o necessário para sediar mundial feminino em 2027

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (30/3) que o governo colocará a estrutura da Presidência à disposição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o Brasil sedie a Copa do Mundo de futebol feminino em 2027. A declaração ocorreu durante evento no Palácio da Alvorada, onde o chefe do Executivo e a ministra do Esporte, Ana Moser, receberam a taça do mundial.





“O governo, através da Presidência, do Ministério do Esporte e do Itamaraty, estará à disposição da CBF para fazer o que for necessário para que a gente consiga trazer, em 2027, a Copa do Mundo para o Brasil”, apontou.









“Você está disputando, como presidente da CBF, o direito de o Brasil trazer a Copa de 2027. Você tem uma vantagem extraordinária. Quando trouxemos a copa masculina em 2014, naquele tempo, a gente não tinha os estádios, os aeroportos, uma infraestrutura adequada para um evento como aquele. Tudo foi feito em um tempo recorde. Agora, você tem quase tudo pronto. Uma obra de infraestrutura melhor do que a gente tinha em 2014, tem estádios muito bons. Diria que estádios brasileiros competem com qualquer país do mundo, e tem o futebol feminino avançando muito.”





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a Ministra do Esporte Ana Moser receberam a taça da Copa do Mundo de futebol feminino em um evento nesta quinta-feira (30/3). (foto: Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O petista destacou ainda que “o Brasil tem grandeza e pode se preparar para potência olímpica”. “É só a gente levar a sério e fazer as coisas com mais seriedade”, concluiu.





Na ocasião, Lula assinou o decreto que cria a Estratégia Nacional para o futebol feminino que prevê a promoção de medidas para o desenvolvimento do futebol feminino profissional e amador no Brasil. O decreto determina também que, em 120 dias, o Ministério do Esporte elabore um diagnóstico da situação atual da modalidade no país e um Plano de Ações até 2025 para a implantação da Estratégia.