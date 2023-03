Irmão de Cleitinho é denunciado no MP por pré-campanha feita por assessora

Prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, e a assessora de monitoramento de mídias sociais, Vanessa Bernardes (foto: Reprodução Redes Sociais) A deputada estadual Lohanna França (PV) protocolou denúncia no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por prática de improbidade administrativa contra o prefeito de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Gleidson Azevedo (PSC).



Vanessa Aparecida Bernardes foi nomeada para o cargo de livre nomeação de assessora de monitoramento de mídias sociais no dia 30 de janeiro pelo prefeito, que é irmão de Cleitinho. Ela tem atuado como "cabo eleitoral" do senador em uma possível campanha para o governo de Minas.



O e-mail que tem o nome e sobrenome dela aparece como "informação de contato" da página "Cleitinho governador MG" criada no Facebook. O endereço é o mesmo que consta no cadastro do CNPJ de uma empresa dela de consultoria política.



O e-mail que tem o nome e sobrenome dela aparece como “informação de contato” da página “Cleitinho governador MG” criada no Facebook. O endereço é o mesmo que consta no cadastro do CNPJ de uma empresa dela de consultoria política.



A criação do perfil data de 8 de janeiro de 2020. A primeira postagem disponível é de março de 2021. A página voltou a ser movimentada há cinco dias. E nesta segunda-feira (27/3) novos conteúdos foram publicados em horário de expediente da prefeitura de Divinópolis, por volta das 11h.



Lohanna teme que a comunicação da prefeitura esteja passando por aparelhamento junto ao gabinete do senador. A comissionada também é irmã de Angelito Pereira, assessor de Cleitinho.



Lohanna teme que a comunicação da prefeitura esteja passando por aparelhamento junto ao gabinete do senador. A comissionada também é irmã de Angelito Pereira, assessor de Cleitinho.





“Se for verdade, a prefeitura de Divinópolis está contratando e pagando com dinheiro público uma assessora para fazer campanha extemporânea ao governo de Minas em 2026 para o então Senador Cleitinho. Isso é um absurdo e um desrespeito com todos os cidadãos”, argumenta.



No ano passado, Vanessa também trabalhou na campanha do deputado federal Hercílio Coelho (MDB), irmão de Alex Diniz, que é primeiro suplente de Cleitinho.

'Perseguição'



Vanessa usou as redes sociais dela, na noite desta terça-feira (28/3), para negar que estivesse usando o horário de trabalho para campanha. “Retomei as atividades dela (página no Facebook) nesta semana. Ativei as publicações da página, mas utilizei meu horário de almoço e o pós do meu expediente para poder apoiar aquilo que eu realmente acredito”, defendeu-se.



Ao mesmo tempo, acusou a deputada de perseguição. “Nossa deputada Lohanna França, abertamente declarada ao comunismo e sua opressão, que poderia muito bem estar gastando seu tempo criando projetos para ajudar a nossa cidade, não só Divinópolis, mas todo o estado de Minas Gerais que ela representa, usando o tempo para criar projetos para a área da saúde, educação, ela escolheu perseguir aqueles que não concordam com sua ideologia. A deputada está perdendo o tempo dela fiscalizando o que faço no meu horário de almoço”, alegou.



Embora tenha enfatizado que é “mentira” e que estava no horário de almoço, um novo print mostra compartilhamento feito pela assessora em um grupo de WhatsApp, no dia 1º de março, às 9h18 – horário de funcionamento da prefeitura.

Novo print mostra outro compartilhamento feito pela assessora direcionando para página de apoio a Cleitinho (foto: Reprodução Redes Sociais)



Nova manifestação da prefeitura



Em nova nota emitida pela prefeitura de Divinópolis, a secretária de Governo, a vice-prefeita Janete Aparecida (PSC), assumiu a responsabilidade pela nomeação.



“Sendo ela selecionada dentro dos critérios estabelecidos, essa contratação foi realizada como um dos projetos piloto do curso da Vetor Brasil, que a vice-prefeita participou. Não sendo a mesma indicação política de nenhuma pessoa”, negou.

Disse que o cargo dela, dentre as funções a serem exercidas, está o monitoramento das redes sociais em geral bem como grupos de WhatsApp, com o propósito de levar informações do município e trazer demandas da população, instituições e pessoas públicas para a Gestão.



“Mais uma vez, de forma maldosa, estão tentando imputar ao senador da República, Cleitinho Azevedo, algo que não tem nenhuma ligação à ele, tentando atribuir uma indicação pessoal que nunca aconteceu”, negou.



A assessoria do senador afirmou que o gabinete “se comunica apenas por meio de seus canais e redes oficias não possuindo vínculo com a citada servidora da prefeitura de Divinópolis”.



“Por ser uma liderança popular, são comuns as manifestações de apreço por parte dos cidadãos, mas não há campanha ou pré-campanha para nenhum cargo público no momento, sendo, portanto, candidato apenas a exercer um bom mandato como senador”, concluiu.



