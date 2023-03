Dilma deve assumir a presidência do banco Brics e passar a morar na China

Ex-presidente Dilma deve assumir Brics na próxima quarta-feira (29/3) (foto: Mauro Pimentel/AFP) A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) deve ser eleita para comandar o Novo Banco do Desenvolvimento (NDB) do Brics - bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -, nesta sexta-feira (24/3). A petista é candidata única, escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O mandato está previsto para durar até julho de 2025.









Como foi indicada pelo presidente Lula, a condução ao cargo está dada como certa. Dilma já foi sabatinada por autoridades estrangeiras ligadas ao NDB, há um mês.

Dilma volta a um cargo público quase sete anos depois de ter sofrido impeachment por crimes de responsabilidade.

A posse da petista deve ocorrer na próxima quarta-feira (29/3). Com a posse da ex-presidente, ela passará a morar em Xangai, onde fica a sede do banco.





O Brics foi criado no fim do primeiro mandato de Dilma como presidente, 2014, com o objetivo de criar ampliar linhas de empréstimos para os próprios países membros e buscar alternativas ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Atualmente, o Brics tem investimentos na ordem de US$ 33 bilhões.