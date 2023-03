Evangélicos são os que mais acreditam na chance de o Brasil virar comunista

Entre os evangélicos, 43% acreditam que há possibilidade do regime comunista ser instaurado em razão do governo Lula (foto: Reprodução/AFP) Segundo a nova pesquisa do Ipec, os evangélicos são os que mais acreditam na chance de o Brasil adotar o regime comunista. Conforme o levantamento, 44% dos brasileiros têm essa crença e, destes, 57% são evangélicos e acreditam totalmente ou em parte na possibilidade. Considerando os católicos, o número cai para 39%.









Entre os evangélicos - grande parte do público do ex-presidente Jair Bolsonaro - 43% acreditam que há possibilidade do regime comunista ser instaurado em razão do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Outros 14% concordam em parte que há relação entre o presidente Lula e a possibilidade do comunismo no país. 36% descartam a afirmação.









A pesquisa ainda aponta uma correlação entre a desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aqueles que acreditam que o comunismo é uma possibilidade. 81% dos brasileiros que avaliam mal o governo Lula (ruim ou péssimo) concordam com a possibilidade.





Os que consideram uma boa gestão (ótima ou boa) e acreditam na possibilidade de comunismo são 19%.









A pesquisa





A pesquisa do Ipec foi divulgada pelo jornal O Globo. O levantamento foi feito entre os dias 2 e 6 de março e contou com 2 mil entrevistados de 16 anos ou mais de todo o país. A margem de erro máxima estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, para um nível de confiança de 95%.