Mulher usa tornozeleira eletrônica verde amarela e viraliza; veja o vídeo

Um vídeo de uma patriota malhando em uma academia viralizou nas redes sociais nesta semana. Nas imagens, uma mulher está usando uma tornozeleira eletrônica. O dispositivo de segurança está decorado com uma bandeira do Brasil. A seguir, é possível ver que ela usa uma blusa azul, com a estampa em verde e amarelo e a frase “Brasil acima de tudo”, associada ao lema da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A cena aconteceu em Cuiabá e circula com a legenda “sinais de Xandão”, em referência aos presos pelas invasões às sedes dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro . Alguns dos participantes e financiadores dos atos golpistas respondem ao processo em regime aberto, usando a tornozeleira eletrônica.

Mas, apesar da brincadeira no texto, não há confirmação que a mulher seja uma das envolvidas nos atos de 8 de janeiro. Quem conta é o psicólogo Pedro Nava, que foi quem postou o vídeo em seu perfil no Twitter. “O vídeo foi feito por um amigo, que me enviou pelo Whatsapp”, contou, dizendo que a cena aconteceu na quinta-feira (9/3). “O que chamou a atenção foi o uso da tornozeleira com a bandeira do Brasil”, disse.

Diversos perfis fizeram piada com o fato de a mulher do vídeo usar uma tornozeleira eletrônica com a bandeira do Brasil. "Que acessório lindo", disse um perfil (foto: Reprodução / Twitter / Pedro Nava)

Nem Pedro, nem o amigo conhecem a mulher das imagens, que malhava na Smarfit, unidade Goiabeiras, um dos bairros nobres de Cuiabá, com muitos condomínios de luxo. “Como Mato Grosso é um estado extremamente bolsonarista, suspeito que a pessoa deveria estar envolvida nos atos terroristas antidemocráticos de 8 de janeiro”, alega Pedro.

Somente no perfil de Pedro, o vídeo foi reproduzido mais de 840 mil vezes. As imagens também foram replicadas em outras páginas e até em alguns sites de Mato Grosso. O psicólogo aponta que as interações com seu perfil foram tantas, que ele teve que desativar as notificações do seu celular. “Acho que as pessoas que interagiram com o tweet também ficaram espantadas com a audácia”, afirma.