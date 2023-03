Nikolas: 'Eu sou trans, transformado, uma pessoa alcançada por Jesus'

Nikolas Ferreira, ao lado de pessoas que, segundo ele, são "ex-travestis" (foto: Reprodução/Twitter) Alvo de críticas por ter entoado um discurso transfóbico há uma semana, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, na Câmara, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse nesta quarta-feira (15/3) que é “trans, transformado”. “Sou uma pessoa que foi alcançada por Jesus”, completou.





A fala dele foi mote para uma campanha para pessoas as quais Nikolas rotula como “minoria da minoria”.





Para divulgar essa campanha, ele apresentou algumas pessoas que são, segundo o deputado federal, “ex-travestis”. “Isso aqui é uma prova que estamos lutando por pessoas, e não somente por uma ideologia", comentou.





E concluiu: "Clamo a todos os ativistas de esquerda e à comunidade LGBT para olhar para essas pessoas, que são a minoria da minoria".



Fui procurado pela minoria da minoria. Ajude-os! pic.twitter.com/OjLbMI3J9b %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 15, 2023



Discurso transfóbico





“O ativismo LGBT é o ativismo mais persecutório que existe. Ou você concorda ou deve ir para a cadeia. Cadeia que não pode abrigar menores que cometem estupro, latrocínio ou roubo, mas pode abrigar um deputado que está no seu exercício", disse o deputado federal, utilizando ironia em declaração divulgada em suas redes sociais.





Para Nikolas, o movimento LGBTQIA e feminista tem a mentira como invólucro. "O que eu disse no meu discurso foi exatamente uma defesa pelas mulheres, que estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. E talvez as pessoas não estejam acostumadas com o que está acontecendo, porque esse movimento é muito silencioso e gradual. Antigamente, o que o movimento ativista LGBT e feminista queria privacidade, não queria mexer com ninguém. Mentira! Eu tinha razão com meu discurso. Bastava ser contrário a esses movimentos para ser considerado criminoso”, declarou o deputado.

Repercussão ao discurso transfóbico

O discurso de Nikolas do dia 8 foi repudiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL): "O plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nikolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje”.





O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) rotulou Nikolas como “moleque de quinta série”.





A também deputada Duda Salabert (PDT-MG) entrou com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal para que o "parlamentar responda criminalmente pelas suas falas”. “Entendemos que imunidade parlamentar não blinda nenhum deputado de ato criminoso”, comentou.