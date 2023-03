Jornalista chama a atenção de Nikolas ao vivo: 'Quem faz perguntas sou eu'

Deputados debatiam a possibilidade de perda do mandado por transfobia cometida por Nikolas no Dia Internacional da Mulher, quando ele surgiu na Câmara dos Deputados com uma peruca loira (foto: Reprodução)

Ao participar do quadro CNN dois lados na manhã desta terça-feira (14/3), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), levou uma bronca ao vivo da apresentadora Basília Rodrigues, na CNN Brasil. A entrevista tinha como tema a possível cassação do mandato do deputado, que recentemente proferiu discurso transfóbico no plenário da Câmara em 8 de março, Dia Internacional da Mulher.Em companhia da deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Nikolas perguntou à deputada qual era, para ela, o conceito de “mulher”. “Vou ficar muito satisfeito de aprender um pouquinho com a senhora o que é ser mulher”, afirmou o deputado.Antes mesmo que Fernanda pudesse pensar em uma resposta, a apresentadora Basília Rodrigues interrompeu a conversa, relembrando o deputado as regras do programa. “Eu preciso interromper, porque no quadro quem faz as perguntas sou eu. Realmente, os senhores estão aqui na condição daqueles que respondem”, disse a apresentadora.

Seguindo com a entrevista, a jornalista fez outro questionamento a Fernanda Melchionna. “Eu vou repetir a pergunta à senhora, deputada, sobre o que eu acabei de pedir para Nikolas Ferreira: qual futuro a senhora acha que o pensamento de Nikolas Ferreira terá no Congresso Nacional?”, perguntou Basília.

Relembre o caso

No Dia Internacional da Mulher, celebrado na semana passada, Nikolas Ferreira surgiu na Câmara dos Deputados com uma peruca loira e se apresentou como ."Nikole". Na ocasião, ele disse que “as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”.Diante da polêmica, outros parlamentares pediram sua cassação, dando início ainda a uma petição que já passou de 316 mil assinaturas na internet. Ele se tornou alvo de três notícias-crime no STF (Supremo Tribunal Federal) por transfobia.Essa não é a primeira vez que Nikolas Ferreira comete crime de transfobia. Desde fevereiro deste ano, o deputado responde por injúria racial após chamar a deputada Duda Salabert (PDT-MG) de "ele". Duda é uma mulher trans.