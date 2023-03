Nikolas: Datena chama deputado de 'fascista' e pede cassação

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) aparece ao lado de Datena na gravação. (foto: Reprodução Band)

“É um facista. O que ele falou dentro do Congresso Nacional deve ser repudiado em todos os sentidos. Devia ser cassado aquele cara [Nikolas Ferreita]", disse Datena. O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) também aparece na gravação.





O apresentador pede a cassação do mandato de Nikolas por conta da fala do deputado no plenário no Dia Internacional da Mulher. Durante discurso, o parlamentar usou uma peruca loira para ironizar pessoas trans e disse que são “homens que se sentem mulheres”.



Leia mais: Nikolas Ferreira usa peruca loira para fazer discurso transfóbico na Câmara





“Eu entrevistei aqui sem saber quem ele [Nikolas] era, agora eu sei quem ele é. Ontem mesmo [me perguntaram] ‘oh Datena, você quer entrevistar? Nunca! Nunca mais na minha vida, eu não quero nem ver ele. Devia ser cassado esse cara.”, afirmou o apresentador.



Datena completa que Boulos deveria ter sido o deputado federal mais votado do Brasil na última eleição. Nikolas ocupa este posto, com 1,47 milhão de votos.

VEJA: Datena chama Nikolas Ferreira de facista e diz que ele deveria ser cassado. pic.twitter.com/6XWmYLjZQV %u2014 Closer Brasil (@BrasilCloser) March 15, 2023

No Twitter, o Nikolas Ferreira respondeu ao apresentador. “Datena me chamando de fascista na frente do…Boulos. Piada veio pronta”, escreveu na rede social.



O nome 'Datena' ficou entre os assuntos mais comentados nesta quarta-feira no Twitter, ao lado de 'Nikolas'.

Datena me chamando de fascista na frente do...Boulos. Piada veio pronta. %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 15, 2023







