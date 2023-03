Janones sobre 'sumiço': 'Só esperando o momento certo de dar o bote'

André Janones tem diminuído a frequência de postagens nas redes sociais (foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados )



Após uma redução nas postagens nas redes sociais, o deputado federal André Janones (Avante-MG) disse que está ausente "aguardando o momento certo de dar o bote".





No Twitter, Janones disse que continua um "como um guardião da democracia".





"Não, não estou sumido das redes. Estou apenas aplicando o ensinamento de Napoleão Bonaparte, segundo o qual jamais devemos interromper um adversário quando ele está cometendo um erro. Continuo como um guardião da democracia, só esperando o momento certo de dar o bote, como hoje!"

Anteriormente ele havia publicado uma crítica ao discurso transfóbico do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) , comparando a gestão de ambos.





"O dia dos dois deputados mais votados de MG. O primeiro dando vazão aos seus desejos reprimidos em troca de like (finalmente), e o segundo no parlamento europeu colaborando com o Presidente Lula na retomada do prestigio internacional do nosso país!", escreveu Janones em seu Twitter.