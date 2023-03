Jair Renan Bolsonaro ganha cargo no Senado com salário de R$ 7 mil

Jair Renan, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai atuar no Senado como 'Auxiliar Parlamentar Pleno' no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC).

De acordo com os dados de remuneração (valor líquido + auxílio alimentação) do Senado, Jair Renan deve receber R$ 7.642,84. A nomeação do filho 04 do ex-presidente foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (8/3).